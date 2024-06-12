США і Україна підпишуть безпекову угоду 13 червня на полях саміту G7 — CNN

Зеленський і Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду, яка передбачатиме військову допомогу, співпрацю у виробництві озброєнь та навчання українських військових.

У четвер, 13 червня, Сполучені Штати Америки та Україна можуть підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки в кулуарах саміту "Великої сімки" (G7).

Про це повідомляє CNN.

Однак зазначається, що цей документ буде "виконавчою угодою", що робить її менш формальною, ніж "угода", і не обов’язковою для майбутніх президентів США.

Зокрема угода не містить конкретних фінансових зобов'язань з боку Вашингтона щодо підтримки України. Втім в додатку до угоди буде викладено, як адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена працюватиме з Конгресом щодо виконання зобов'язань у сфері безпеки, зокрема, щодо довгострокового фінансування, яке буде необхідне для підтримки оборони України.

Очікується, що угода, яку підпишуть Вашингтон та Київ буде, зрештою, подібною до 14 інших угод, які Україна вже уклала.

Загалом документ зобов'язуватиме США протягом 10 років:

продовжувати навчання українських військових;

розширювати співпрацю у виробництві озброєнь та військової техніки;

продовжувати надавати військову допомогу;

більше обмінюватись розвідувальними даними.

Крім того, у разі повторної атаки Росії, Штати обіцяють провести консультації з Україною, щоб визначити подальші кроки. Аналогічні положення мають угоди з Британією, Францією та Німеччиною.

"Але двостороння угода зі США, як і з іншими союзниками України, не міститиме положення про взаємну оборону, яке б зобов'язувало їх до військового захисту України в разі нового нападу", - додає CNN.

Нагадаємо, раніше під час зустрічі у Парижі у п'ятницю, 7 червня, президент США Джо Байден попросив вибачення в українського президента Володимира Зеленського за багатомісячну затримку постачання американської зброї та підвішену ситуацію щодо подальшої допомоги у війні з Росією.

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