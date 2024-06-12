Користь та протипоказання календули, що лікує рослина

Що таке календула

Календула давно використовується в народній медицині, визнана сучасною фармацевтикою, представлена у різноманітних засобах для підтримки здоров'я та краси шкіри.

Календула лікарська або нагідки – це квітуча трав'яниста рослина сімейства Айстрових. Батьківщиною календули є Середземномор'я, зараз календула поширена у Європі, Азії та Австралії, де її вирощують задля декоративних та лікувальних властивостей. Цвітіння рослини починається навесні, назва «calendes» походить від того, що квітка починає розпускатися щомісяця з початку весни до перших зимових морозів.

Для чого використовують календулу

З давніх часів календулу використовували як барвник та через лікувальні властивості, нею лікували захворювання шкіри, хвороби внутрішніх органів, геморой, жовтяницю, проблеми з менструальним циклом, кон'юнктивіт, стригучий лишай, застосовували для загоєння та регенерації ран.

Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що маслянистий настій календули є ефективним зовнішнім засобом для лікування поверхневих ран, помірних запалень шкіри та слизової оболонки ротової порожнини, ран і венозних виразок.

Календула містить купу корисних речовин. Серед них антиоксидантні каротиноїди — провітамін А, що є протисонцевим агентом, флавоноїди, складні ефіри фарадіолу, що мають протизапальну та протинабрякну дію, саліцилову кислоту — відмінний анальгетик, що надає кератолітичну, антисептичну та протизапальну дію, ефірні олії – фітонциди, які мають антибактеріальні властивості, стимулюють активність клітин.

Користь календули для здоров'я

Завдяки такому складу календула має:

Протизапальну та протинабрякову дію — ефіри фарадіолу допомагають зменшити набряки або гіперемію внаслідок сонячних опіків та променевої терапії.

Загоювальну дію. Завдяки наявності саліцилової кислоти у своєму складі, календула прискорює регенерацію ослабленої або пошкодженої шкіри, допомагає при обвітрюванні, тріщинах, обмороженні, загоєнні дрібних ранок, порізах від бритви, подразненнях від дитячих підгузків.

Препарати на основі календули допомагають зняти подразнення, сухість та свербіж шкіри завдяки жирним кислотам, які м'яко живлять, зволожують та захищають епідерміс.

Календула має антиоксидантні властивості, захищає клітини від передчасної дегенерації. Флавоноїди захоплюють вільні радикали та таким чином уповільнюють старіння шкіри.

Пом'якшувальний ефект. Календула ефективна для подразненої та реактивної шкіри, тендітної та ніжної шкіри немовлят та дітей.

Антисептичний та антибактеріальний ефект. Завдяки ефірним оліям, що містяться в складі, календула особливо ефективна проти стафілококів і трихомонад, застосовується при лікуванні псоріазу, виразок, екзем, пролежнів.

Що лікує календула

Календула містить безліч антиоксидантів, які можуть боротися з окислювальним стресом і запаленням в організмі.

Може допомогти у загоєнні ран та виразок. Екстракт календули використовується місцево для лікування ран та виразок, збільшує кількість колагену в ранах у міру їх загоєння.

Ранозагоювальні властивості календули роблять її хорошим засобом для лікування псоріазу.

Підтримує здоров'я порожнини рота завдяки протизапальним та протимікробним властивостям. Препарати з календулою ефективно борються із гінгівітом.

Може покращити здоров'я шкіри. Екстракт календули широко представлений у дитячих кремах, протисонцевих мазях, засобах з ефектом антиейдж, засобах від прищів.

Захищає від сонячних опіків — олія календули має фактор захисту від сонця (SPF) 8,36.

Екстракт календули відомий своїми протигрибковими та протимікробними властивостями, пригнічує зростання лейшманії, паразита, відповідального за лейшманіоз — захворювання, яке спричиняє шкірні виразки або вражає внутрішні органи, такі як селезінка, печінка та кістковий мозок.

Може боротися з деякими раковими клітинами — завдяки антиоксидантам здатна надавати протипухлинну дію.

Календулою можна лікувати жіночі захворювання, усувати проблеми з серцем, знімати м'язову втому та покращувати здоров'я шкіри.

У народній медицині нагідки здавна використовували для регулювання менструального циклу, виклику менструації та полегшення менструальних спазмів.

В урології нагідки є у складі сечогінного збору, засобів для лікування уретриту, простатиту, циститу.

Настій календули допомагає при колітах, ентероколітах, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.

Засоби на основі календули ефективні для усунення запалення на сосках внаслідок грудного вигодовування.

Застереження проти застосування календули

В обмеженій кількості календулу потрібно використовувати людям з підвищеним артеріальним тиском та захворюваннями серцевої діяльності. Відмовитись від неї потрібно жінкам у період вагітності та тим, хто має алергію. За наявності хронічних захворювань необхідно проконсультуватися з лікарем.

Чай з календулою

Як заварити

Щоб приготувати корисний чай з календули, потрібно закип'ятити воду, додати 1-2 чайні ложки сушених квітів у чайник або чашку з кип'яченою водою та заварити 10-15 хвилин. Процідити напій та пити 2-3 рази протягом дня. За бажання до чаю можна додати мед, різноманітні спеції, як то корицю, ваніль тощо та інші інгредієнти.

Користь чаю з календули

Чай з календули:

зменшує прояви кашлю,

нормалізує роботу ШКТ,

знімає запалення при подагрі,

зменшує болі при артриті.

Його рекомендовано вживати як добавку до раціону при проблемах печінки, шкіри, порожнини рота та серцево-судинної системи.

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