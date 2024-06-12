Користь та протипоказання календули, що лікує рослина
Що таке календула
Календула давно використовується в народній медицині, визнана сучасною фармацевтикою, представлена у різноманітних засобах для підтримки здоров'я та краси шкіри.
Календула лікарська або нагідки – це квітуча трав'яниста рослина сімейства Айстрових. Батьківщиною календули є Середземномор'я, зараз календула поширена у Європі, Азії та Австралії, де її вирощують задля декоративних та лікувальних властивостей. Цвітіння рослини починається навесні, назва «calendes» походить від того, що квітка починає розпускатися щомісяця з початку весни до перших зимових морозів.
Для чого використовують календулу
З давніх часів календулу використовували як барвник та через лікувальні властивості, нею лікували захворювання шкіри, хвороби внутрішніх органів, геморой, жовтяницю, проблеми з менструальним циклом, кон'юнктивіт, стригучий лишай, застосовували для загоєння та регенерації ран.
Всесвітня організація охорони здоров'я стверджує, що маслянистий настій календули є ефективним зовнішнім засобом для лікування поверхневих ран, помірних запалень шкіри та слизової оболонки ротової порожнини, ран і венозних виразок.
Календула містить купу корисних речовин. Серед них антиоксидантні каротиноїди — провітамін А, що є протисонцевим агентом, флавоноїди, складні ефіри фарадіолу, що мають протизапальну та протинабрякну дію, саліцилову кислоту — відмінний анальгетик, що надає кератолітичну, антисептичну та протизапальну дію, ефірні олії – фітонциди, які мають антибактеріальні властивості, стимулюють активність клітин.
Користь календули для здоров'я
Завдяки такому складу календула має:
- Протизапальну та протинабрякову дію — ефіри фарадіолу допомагають зменшити набряки або гіперемію внаслідок сонячних опіків та променевої терапії.
- Загоювальну дію. Завдяки наявності саліцилової кислоти у своєму складі, календула прискорює регенерацію ослабленої або пошкодженої шкіри, допомагає при обвітрюванні, тріщинах, обмороженні, загоєнні дрібних ранок, порізах від бритви, подразненнях від дитячих підгузків.
- Препарати на основі календули допомагають зняти подразнення, сухість та свербіж шкіри завдяки жирним кислотам, які м'яко живлять, зволожують та захищають епідерміс.
- Календула має антиоксидантні властивості, захищає клітини від передчасної дегенерації. Флавоноїди захоплюють вільні радикали та таким чином уповільнюють старіння шкіри.
- Пом'якшувальний ефект. Календула ефективна для подразненої та реактивної шкіри, тендітної та ніжної шкіри немовлят та дітей.
- Антисептичний та антибактеріальний ефект. Завдяки ефірним оліям, що містяться в складі, календула особливо ефективна проти стафілококів і трихомонад, застосовується при лікуванні псоріазу, виразок, екзем, пролежнів.
Що лікує календула
- Календула містить безліч антиоксидантів, які можуть боротися з окислювальним стресом і запаленням в організмі.
- Може допомогти у загоєнні ран та виразок. Екстракт календули використовується місцево для лікування ран та виразок, збільшує кількість колагену в ранах у міру їх загоєння.
- Ранозагоювальні властивості календули роблять її хорошим засобом для лікування псоріазу.
- Підтримує здоров'я порожнини рота завдяки протизапальним та протимікробним властивостям. Препарати з календулою ефективно борються із гінгівітом.
- Може покращити здоров'я шкіри. Екстракт календули широко представлений у дитячих кремах, протисонцевих мазях, засобах з ефектом антиейдж, засобах від прищів.
- Захищає від сонячних опіків — олія календули має фактор захисту від сонця (SPF) 8,36.
- Екстракт календули відомий своїми протигрибковими та протимікробними властивостями, пригнічує зростання лейшманії, паразита, відповідального за лейшманіоз — захворювання, яке спричиняє шкірні виразки або вражає внутрішні органи, такі як селезінка, печінка та кістковий мозок.
- Може боротися з деякими раковими клітинами — завдяки антиоксидантам здатна надавати протипухлинну дію.
- Календулою можна лікувати жіночі захворювання, усувати проблеми з серцем, знімати м'язову втому та покращувати здоров'я шкіри.
- У народній медицині нагідки здавна використовували для регулювання менструального циклу, виклику менструації та полегшення менструальних спазмів.
- В урології нагідки є у складі сечогінного збору, засобів для лікування уретриту, простатиту, циститу.
- Настій календули допомагає при колітах, ентероколітах, виразковій хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки.
- Засоби на основі календули ефективні для усунення запалення на сосках внаслідок грудного вигодовування.
Застереження проти застосування календули
В обмеженій кількості календулу потрібно використовувати людям з підвищеним артеріальним тиском та захворюваннями серцевої діяльності. Відмовитись від неї потрібно жінкам у період вагітності та тим, хто має алергію. За наявності хронічних захворювань необхідно проконсультуватися з лікарем.
Чай з календулою
Як заварити
Щоб приготувати корисний чай з календули, потрібно закип'ятити воду, додати 1-2 чайні ложки сушених квітів у чайник або чашку з кип'яченою водою та заварити 10-15 хвилин. Процідити напій та пити 2-3 рази протягом дня. За бажання до чаю можна додати мед, різноманітні спеції, як то корицю, ваніль тощо та інші інгредієнти.
Користь чаю з календули
Чай з календули:
- зменшує прояви кашлю,
- нормалізує роботу ШКТ,
- знімає запалення при подагрі,
- зменшує болі при артриті.
Його рекомендовано вживати як добавку до раціону при проблемах печінки, шкіри, порожнини рота та серцево-судинної системи.
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