Що буде з організмом, якщо кожного зранку пити теплу воду з куркумою

Вислів про те, що ранок повинен починати з кави, втратила свою актуальність. Сьогодні ранок людини, яка турбується про своє здоров'я починається зі склянки теплої води. Вживання теплої води натщесерце допомагає остаточно прокинутися, активізує роботу органів шлунково-кишкового тракту.

А якщо вода буде з додатковими цінними інгредієнтами, користь її для організму може бути ще більшою Одним із таких цінних компонентів є куркума, або як її ще називають – турмерик.

Чим корисна куркума

Куркума активно використовується не тільки в кулінарії, але і в медицині Це зумовлено її складом: до неї входять вітаміни групи B, аскорбінова кислота, філлохінон, кальцій, залізо, фосфор, долин, йод, ефірні олії. Столова ложка куркуми забезпечує 26% добової потреби в марганці, 16% добової потреби в залізі, 5% добової потреби в калії та 3% добової потреби у вітаміні С

Що буде, якщо зранку пити теплу воду з куркумою

Куркума є потужним протизапальним та антиоксидантним засобом . Якщо гострий запальний процес є нормальною реакцією імунної системи на хворобу, то хронічне запалення - це порушення, що провокує збої у функціонуванні багатьох органів і систем. Постійне хронічне запалення може привезти до розвитку серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних процесів, порушення метаболізму та навіть виникнення раку. А склянка води з куркумою вранці може стати потужним засобом профілактики багатьох небезпечних патологій.

. Якщо гострий запальний процес є нормальною реакцією імунної системи на хворобу, то хронічне запалення - це порушення, що провокує збої у функціонуванні багатьох органів і систем. Постійне хронічне запалення може привезти до розвитку серцево-судинних захворювань, нейродегенеративних процесів, порушення метаболізму та навіть виникнення раку. А склянка води з куркумою вранці може стати потужним засобом профілактики багатьох небезпечних патологій. Вода з куркумою вранці покращує стан судинного ендотелію, підвищує міцність та еластичність судин. Куркума знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності – так званого «поганого холестерину», надлишок якого може стати причиною розвитку атеросклерозу судин.

Куркума знижує рівень ліпопротеїнів низької щільності – так званого «поганого холестерину», надлишок якого може стати причиною розвитку атеросклерозу судин. Існують дослідження, згідно з якими регулярне вживання куркуми профілактикою розвитку хвороби Альцгеймера . Тому якщо ви хочете до старості зберегти ясність розуму, почніть пити воду з куркумою щоранку вже сьогодні.

. Тому якщо ви хочете до старості зберегти ясність розуму, почніть пити воду з куркумою щоранку вже сьогодні. Вода з куркумою зранку знижує ризик розвиток раку.

Куркума має антидіабетичну дію, завдяки посиленню засвоєння глюкози та покращенню функції бета-клітин підшлункової залози. Куркума здатна відновлювати окислювальний стрес і функції ДНК-метилтрансферази при діабетичній ретинопатії.

завдяки посиленню засвоєння глюкози та покращенню функції бета-клітин підшлункової залози. Куркума здатна відновлювати окислювальний стрес і функції ДНК-метилтрансферази при діабетичній ретинопатії. Якщо пити куркуму з водою щодня протягом 3 тижнів, можна помітити зниження ваги та зменшення об'ємів тіла . Причина в тому, що вживання води натщесерце сприяє прискоренню метаболічних процесів, а додавання до неї куркуми активізує вироблення жовчі. Своєю чергою покращений жовчовідтік оптимізує процеси травлення і допомагає організму якісніше перетравлювати їжу.

. Причина в тому, що вживання води натщесерце сприяє прискоренню метаболічних процесів, а додавання до неї куркуми активізує вироблення жовчі. Своєю чергою покращений жовчовідтік оптимізує процеси травлення і допомагає організму якісніше перетравлювати їжу. Вода з куркумою зранку має та антидепресивну дію. Якщо у вас депресивний стан, спробуйте приймати куркуму водою щоранку. Звичайно, куркума не може розглядатися як самостійний засіб для боротьби з депресією, лише як допоміжний.

Як правильно пити куркуму з водою вранці

Існують різні способи приготування цього корисного напою. Найпростіший - додати в склянку води 0,5 чайної ложки куркуми та ретельно розмішати, щоб не залишилося грудочок. Можна доповнити напій спеціями -- чорним перцем, корицею, імбиром, медом або соком лимона.

Бажано випивати склянку води з куркумою вранці відразу після пробудження.

Оптимально, використовувати воду кімнатної температури або теплу (до 40 °C).

Постарайтеся не снідати протягом 30-60 хвилин після того, як вип'єте воду.

Рекомендується випивати не більше однієї склянки води з турмериком за один раз.

Куркумін має досить низьку біологічну засвоюваність, щоб підвищити рівень засвоюваності куркуміну, додають невелику кількість чорного перцю. Піперін, що міститься в цій спеції, посилює біодоступність куркуміну у 20 разів.

Кому не можна пити воду з куркумою

Небажано, або взагалі протипоказано зранку пити воду з куркумою:

вагітним та жінкам, що годують,

людям з жовчнокам'яною хворобою в анамнезі,

алергікам,

діабетикам,

особам зі зниженим артеріальним тиском,

людям із захворюваннями органів ШКТ у стадії загострення.

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