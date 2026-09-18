Нічний режим і зайва вага: вчені знайшли цікаву закономірність / © Credits

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Одні люди легко прокидаються на світанку та почуваються найпродуктивнішими вранці, іншим значно комфортніше жити за нічним графіком. Цю індивідуальну схильність називають хронотипом — природною перевагою певного часу для сну та активності протягом доби. І вона може бути пов’язана не лише з тим, коли ми лягаємо спати, а й із тим, коли та що їмо, про це розповіло видання Medical News Today.

У дослідженні, опублікованому у Frontiers in Nutrition, взяли участь 287 жінок віком від 18 до 45 років. Дослідники порівнювали три хронотипи: ранковий, вечірній та проміжний. Понад половина учасниць належала до проміжного типу, тому для аналізу його об’єднали з ранковим.

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У жінок із вечірнім хронотипом виявили вищий індекс маси тіла, більшу окружність талії та стегон, а також вищий відсоток загального та вісцерального жиру. Водночас у цієї групи частіше спостерігалися несприятливі показники, пов’язані з обміном речовин, зокрема вищі рівні тригліцеридів, інсуліну та HbA1c.

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Важливий не лише час сну

Одна з найцікавіших частин дослідження стосувалася харчування. «Сови» загалом споживали більше калорій та вуглеводів, причому значна частина їжі припадала саме на пізній вечір. У цей час вони також отримували більше жирів і білка.

Пізніший час сну теж був пов’язаний з деякими менш сприятливими метаболічними показниками. А більша кількість калорій, спожитих увечері, корелювала з вищим рівнем HbA1c — показника, який використовують для оцінки ризику предіабету та діабету ІІ типу.

Фахівці наголошують, що це не означає, що сама звичка лягати спати пізно автоматично призводить до зайвої ваги. Вечірній хронотип може також впливати й на інші фактори, на кшталт, тривалістю сну, режим роботи, харчові звички та спосіб життя.

Шо робити «совам»

Експерти радять звернути увагу не лише на кількість їжі, а й на час її споживання. Якщо основна частина калорій припадає на пізній вечір, варто поступово перенести ситні приймання їжі на раніший час.

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Також корисно обирати білкові продукти, овочі та інші поживні продукти, а кількість солодощів і великої кількості простих вуглеводів уночі — скоротити.

Втім, не варто намагатися різко змінити свій природний режим. Дослідники підкреслюють, що хронотип залежить від багатьох чинників, зокрема культури, роботи та способу життя, а майбутні дослідження мають допомогти зрозуміти, наскільки персоналізованими повинні бути рекомендації щодо харчування.

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