Як позбавитись непотрібних речей, тих, яких шкода викидати: корисні поради

Ми часто забуваємо про те, що у нас вже є і купуємо нові предмети. Багато хто купує кілька однакових товарів по акції або «про запас». У багатьох з нас є колекції типу "це ж дорого коштувало, шкода викидати", "раптом знадобиться" тощо.

В результаті в домі з’являється купа, якщо не мотлоху, то не потрібних речей точно.Тому важливо періодично проводьте ревізію і позбавлятися непотрібного.

Щоб вирішити, що викидати, а що залишити, психологи рекомендують слідувати такій інструкції та викидати:

Речі, які зберігалися понад року і за цей час жодного разу не використовувалися.

Знайдені в шафі речі про існування яких ви забули, знайдені зі словами «тут лежало, я і не знала»

Речі, які ви зберігаєте, не маючи в голові чітких цілей, термінів і способів їх використання.

Поради, як позбавлятися непотрібних речей

Не викидати все та одразу — це призведе до помилок.

Не змушуйте себе викидати речі. Це змусить вас тільки пошкодувати про них.

Якщо сумніваєтесь, дайте собі термін і почніть використовувати їх прямо зараз. Якщо не виходить, позбавляйтесь речі.

Не зберігайте те, що не потрібно, тому що страшно прийняти рішення. Навчіться приймати рішення щодо речей, так само як і щодо стосунків, які себе вичерпали.

Викидайте, в першу чергу речі, які найбільше дратують.

Якщо дуже важко вирішити долю речі, залиште її.

Якщо ви знайшли вдома непотрібні речі у хорошому стані, щоб розлучитися з ними з користю для себе, спробуйте їх продати або подарувати тому, хто її потребує.

Езотерики склали перелік з речей, яких не повинно бути, якщо ви хочете жити щасливо. У будь-якому випадку цих речей потрібно регулярно позбавлятися:

битий посуд,

чужий одяг, старий одяг або взуття, яке ви не носите,

календарі за минулі роки, фантики, старі квитанції, буклети, папірці,

зламаний годинник,

зів'ялі, засохлі квіти,

подаровані сувеніри, які ні про що не нагадують.

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