Як позбавитись непотрібних речей, тих, яких шкода викидати: корисні поради

Як позбутися мотлоху
Ми часто забуваємо про те, що у нас вже є і купуємо нові предмети. Багато хто купує кілька однакових товарів по акції або «про запас». У багатьох з нас є колекції типу "це ж дорого коштувало, шкода викидати", "раптом знадобиться" тощо.
В результаті в домі з’являється купа, якщо не мотлоху, то не потрібних речей точно.Тому важливо періодично проводьте ревізію і позбавлятися непотрібного.
Щоб вирішити, що викидати, а що залишити, психологи рекомендують слідувати такій інструкції та викидати:
- Речі, які зберігалися понад року і за цей час жодного разу не використовувалися.
- Знайдені в шафі речі про існування яких ви забули, знайдені зі словами «тут лежало, я і не знала»
- Речі, які ви зберігаєте, не маючи в голові чітких цілей, термінів і способів їх використання.
Поради, як позбавлятися непотрібних речей
- Не викидати все та одразу — це призведе до помилок.
- Не змушуйте себе викидати речі. Це змусить вас тільки пошкодувати про них.
- Якщо сумніваєтесь, дайте собі термін і почніть використовувати їх прямо зараз. Якщо не виходить, позбавляйтесь речі.
- Не зберігайте те, що не потрібно, тому що страшно прийняти рішення. Навчіться приймати рішення щодо речей, так само як і щодо стосунків, які себе вичерпали.
- Викидайте, в першу чергу речі, які найбільше дратують.
- Якщо дуже важко вирішити долю речі, залиште її.
- Якщо ви знайшли вдома непотрібні речі у хорошому стані, щоб розлучитися з ними з користю для себе, спробуйте їх продати або подарувати тому, хто її потребує.
Езотерики склали перелік з речей, яких не повинно бути, якщо ви хочете жити щасливо. У будь-якому випадку цих речей потрібно регулярно позбавлятися:
- битий посуд,
- чужий одяг, старий одяг або взуття, яке ви не носите,
- календарі за минулі роки, фантики, старі квитанції, буклети, папірці,
- зламаний годинник,
- зів'ялі, засохлі квіти,
- подаровані сувеніри, які ні про що не нагадують.
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