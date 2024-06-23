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Як позбавитись непотрібних речей, тих, яких шкода викидати: корисні поради

Як позбавитись непотрібних речей, тих, яких шкода викидати: корисні поради

Як позбавитись зайвого та непотрібного

Як позбутися мотлоху

Ми часто забуваємо про те, що у нас вже є  і купуємо нові предмети. Багато хто купує кілька однакових товарів по акції або «про запас». У багатьох з нас є колекції типу "це ж дорого коштувало, шкода викидати", "раптом знадобиться" тощо.

В результаті в домі з’являється купа, якщо не мотлоху, то не потрібних речей точно.Тому важливо періодично проводьте ревізію і позбавлятися непотрібного.

Щоб вирішити, що викидати, а що залишити, психологи рекомендують слідувати такій інструкції та викидати:

  • Речі, які зберігалися понад  року і за цей час жодного разу не використовувалися.
  • Знайдені в шафі речі про існування яких ви забули, знайдені зі словами «тут лежало, я і не знала»
  • Речі, які ви зберігаєте, не маючи в голові чітких цілей, термінів і способів їх використання.

Поради, як позбавлятися непотрібних речей

  • Не викидати все та одразу — це призведе до помилок.
  • Не змушуйте себе викидати речі. Це змусить вас тільки пошкодувати про них.
  •  Якщо сумніваєтесь, дайте собі термін і почніть використовувати їх прямо зараз. Якщо не виходить, позбавляйтесь речі.
  • Не зберігайте те, що не потрібно, тому що страшно прийняти рішення. Навчіться приймати рішення щодо речей, так само як і щодо стосунків, які себе вичерпали.
  • Викидайте, в першу чергу речі, які найбільше дратують.
  • Якщо дуже важко вирішити долю речі, залиште її.
  • Якщо ви знайшли вдома непотрібні речі у хорошому стані, щоб розлучитися  з ними з користю для себе, спробуйте їх продати або подарувати тому, хто її потребує. 

Езотерики склали перелік з речей, яких не повинно бути, якщо ви хочете жити щасливо. У будь-якому випадку цих речей потрібно регулярно позбавлятися:

  • битий посуд,
  • чужий одяг, старий одяг або взуття, яке ви не носите,
  • календарі за минулі роки, фантики, старі квитанції, буклети, папірці,
  • зламаний годинник,
  • зів'ялі, засохлі квіти,
  • подаровані сувеніри, які ні про що не нагадують.

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