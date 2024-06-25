Російське Шебекіно потрапило під обстріл

Росіяни оцінюють наслідки атаки.
Місто Шебекіно Бєлгородської області Росії, як і Бєлгород, у ніч проти 25 червня потрапило під "обстріл з боку ЗСУ".
Так заявляють представники місцевої влади.
За попередніми даними, постраждалих немає. З одного будинку бійці територіальної самооборони вивезли жінку та доправили до районної лікарні. Після огляду лікарями поранень у жінки не виявлено.
Водночас унаслідок прямого влучення снаряда спалахнув адміністративний будинок одного з підприємств.
"Пожежними розрахунками вогнище займання було ліквідовано. Будівля повністю згоріла", - йдеться у заяві російської влади.
У двох багатоквартирних будинках пошкоджено скління, також різні пошкодження зафіксовано у 6 приватних домоволодіннях: вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та паркани.
"Інформація про наслідки уточнюється. Подомовий обхід буде продовжено у світлу пору доби", — повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.
Нагадаємо, в Росії після атаки БпЛА горів Афіпський НПЗ (відео).
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