Наступ РФ на Борову в Харківській області: у розвідці прокоментували

Українські Сили оборони зламали плани російських окупантів щодо наступу в напрямку Борової Харківської області. Що більше - втрати РФ в живій силі та техніці значні.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише FREEДОМ.

"Якщо говорити про Борову і напрямок, то наміри ворога там українські захисники зламали. Армія РФ намагається підтягувати резерви, тому потенційна загроза залишається. Але поки не йдеться про формування нових потужних угруповань для наступу. Сили оборони вивчають ситуацію, готуючись до різних сценаріїв", - наголосив Юсов.

З його слів, ситуація на північному кордоні залишається так само напруженою та небезпечною. Представник розвідки вважає, що росіяни надалі будуть намагатися "розтягувати українські резерви і відволікати, зокрема від ситуації на сході".

Аналітики проєкту Deepstate повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

Згодом в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що українська влада і керівництво ЗСУ обізнані щодо ситуації в районі селища Борова.

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