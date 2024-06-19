Заяви Deepstate і 3 ОШБр про загрозу наступу РФ на Борову: у ЗСУ прокоментували

Українська влада і керівництво ЗСУ обізнані щодо ситуації в районі селища Борова Харківської області.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Наразі не потрібно панікувати і на-гора підіймати в суспільстві таку інформацію, що ворог уже наступає. Керівництву Збройних сил і вищому військовому керівництву відома ця інформація, вживаються відповідні заходи", - наголосив він.

За словами Волошина, "про ворога все відомо". Він висловив думку, що, ймовірно, інформацію про це також озвучать у Головному управлінні розвідки, підрозділи якого стоять на цьому напрямку. Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій і дадуть адекватну відсіч окупантам на цьому напрямку, додав представник ОСУВ.

Ситуація в районі Борової

Аналітики проєкту Deepstate повідомили, що РФ наростила потужні сили для наступу на Борову, що у Харківській області. На ділянку від Райгородки до Нововодяного війська РФ перекинули до десяти тисяч осіб особового складу та 20 артсистем.

"Мета очевидна — спроба повторити торішній наступ на Борову", — наголосили аналітики.

Крім того, Третя ОШБр оприлюднила заяву по те, що окупанти посилюють атаки, щоб вийти на кордони Луганщини, маючи на меті захопити населені пункти Чернеччина – Першотравневе та Борова, незважаючи на великі втрати та опір з боку ЗСУ.

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