Путін приїхав до Кім Чен Ина: перші заяви лідерів

Путін сказав, що цінує підтримку Північною Кореєю російської політики, зокрема, щодо України.

Президент Росії Володимир Путін уперше за 24 роки прибув до Північної Кореї та зустрівся у Пхеньяні з лідером країни Кім Чен Ином. Делегації держав провели півторагодинні переговори у держрезиденції "Кимсусан". Після цього відбудеться особиста зустріч диктаторів.

Російські засоби масової пропаганди опублікували головні тези перших заяв Путіна та Кім Чен Ина.

Заяви Путіна

Очільник Кремля оголосив, що підготовано новий фундаментальний документ, який ляже в основу відносин Росії та КНДР на довгі роки вперед. За словами Путіна, взаємодія між обома країнами ґрунтується на рівноправності та взаємній повазі.

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"Минулого року під час вашого візиту до Росії ми значно просунулися у будівництві наших міждержавних зв'язків. Сьогодні підготовлено новий фундаментальний документ, який ляже в основу наших відносин на тривалу перспективу", – висловився президент РФ.

За словами російського диктатора, подвиги попередніх поколінь – хороша база розвитку відносин Росії і Північної Кореї сьогодні.

Путін сказав, що РФ цінує підтримку Північною Кореєю російської політики, зокрема, щодо України.

Господар Кремля вкотре повторив свої пропагандистські тези про те, що його країна веде боротьбу з десятиліттями нав’язуваною імперіалістичної політикою США.

Російський диктатор висловив сподівання, що наступна його зустріч з лідером КНДР відбудеться у Москві.

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Володимир Путін та Кім Чен Ин під час зустрічі у Пхеньяні 19 червня / Фото: Associated Press

Заяви Кім Чен Ина

Кім Чен Ин заявив, що північнокорейський уряд оцінює роль Росії у підтримці стратегічного балансу у світі, а також висловлює підтримку у війні проти України.

Лідер КНДР сказав, що відносини його країни та Росії вступають у період нового розквіту.

"Ми маємо намір зміцнювати стратегічні відносини з Росією і беззастережно підтримуватимемо РФ", – зазначив північнокорейський диктатор.

До слова, напередодні в Білому домі заявили, що США стурбовані поглибленням відносин Росії та Північної Кореї. Саме тому Вашингтон "ретельно відстежуватиме розвиток" співробітництва між Москвою і Пхеньяном.

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