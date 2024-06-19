"До саміту ми матимемо домовленість про рішення": Столтенберг про членство України в НАТО

Саміт Північноатлантичного союзу пройде у Вашингтоні від 9 по 11 липня.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що напередодні саміту у Вашингтоні союзники обговорюють та вирішують багато питань щодо України.

Про це він сказав на спільній пресконференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном після зустрічі у Вашингтоні, пише "Європейська правда".

Генсек, зокрема очікує нових оголошень про надання більшої військової підтримки Україні.

"Я впевнений, що ми також матимемо формулювання про те, що Україна стане членом Альянсу... Точні формулювання, про що саме ми домовимось, зараз обговорюються між членами НАТО, але я впевнений, що до саміту ми матимемо гарну домовленість про рішення", – зазначив генсек.

Він також висловив тверде переконання, що чим сильнішою буде підтримка з боку Альянсу, та чим надійнішими будуть довгострокові зобов'язання перед Україною, тим швидше закінчиться війна.

Нагадаємо, Столтенберг розкрив план зі "швидкого" вступу України до Альянсу.

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