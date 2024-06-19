Екс"вагнерівець" Медведєв потрапив за ґрати в Норвегії: що він накоїв

У лютому норвезька влада відмовилася надати ексбійцю ПВК "Вагнер" політичний притулок, але дозволила залишитися в країні.
Колишнього бійця "Вагнера" Андрія Медведєва, який торік втік до Норвегії, засудили в цій країні до 120 днів ув’язнення. Суд визнав росіянина винним у побитті подруги та нападі на бармена.
Про це повідомляє The Barentz Observer.
Окружний суд міста Вестфолд 14 червня засудив Медведєва до 120 днів позбавлення волі за два злочини, скоєні в Ларвіку і Ставерні. Росіянин побив свою подругу Міллу Фольдвік, приревнувавши її до таксиста, а також напав на бармена, який відмовився продати йому зайву порцію алкоголю.
Сам колишній "вагнерівець" стверджував правоохоронцям, що бармену він лише шпурнув на стійку кілька монет, а подруга начебто побила себе сама. Проте суд ухвалив вирок про позбавлення волі Медведєва з огляду на слова свідків.
Зауважимо, в лютому 2024 року норвезька влада відмовилася надати екс"вагнерівцю" політичний притулок, водночас дозволивши залишитися в країні. На думку влади Норвегії, в Росії Медведєву загрожує небезпека.
Нагадаємо, в січні 2023 року Медведєв втік з Росії до Норвегії через арктичний кордон. Він стверджував, що шукає притулку, бо побоюється за своє життя, а також обіцяв дати свідчення проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
У лютому того ж року колишнього "вагнерівця" заарештували за бійку біля бару в центрі Осло. Медведєв вплутався в бійку, а після неї чинив опір затриманню і завдав ударів поліцейським.
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