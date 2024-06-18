Генсек НАТО розкрив план зі "швидкого" вступу України до Альянсу

Під час саміту НАТО у Вашингтоні не буде "жодних дат" щодо членства України в Альянсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у коментарі Голосу Америки.

"Я очікую, що ми дійдемо згоди щодо формулювання, яке надішле чітке повідомлення про перспективи членства України, і про те, що Україна стане членом Альянсу", - пояснив Столтенберг. За його словами, це питання має бути "узгоджене серед союзників".

На питання, чи є бойові дії перешкодою для вступу України в альянс, генсек НАТО відповів, що "союзники не мають визначення конкретних перешкод".

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"Також тому, що ми маємо певну дилему. Важко запросити Україну, поки триває війна. З іншого боку, також важко сказати, що ми не можемо цього зробити, поки існує конфлікт із Росією, тому що тоді Росія отримає стимул продовжувати конфлікт", - сказав Столтенберг.

Виступаючи у понеділок, 17 червня, у Вашингтоні очільник Північноатлантичного альянсу зазначив, що союзники по НАТО активно працюють над тим, щоб Україна відповідала стандартам Альянсу, а постачання західної зброї переводить українську армію в "оперативну сумісність" з військами НАТО.

"Ідея полягає в тому, щоб наближати їх (українців - ред.) до членства. І коли прийде час, коли ми будемо мати консенсус, вони одразу стануть членами. Ми будемо зближати Україну з альянсом, допомагаючи їй відповідати всім стандартам НАТО, бути дедалі більш оперативно сумісними з НАТО, скасувавши вимоги до Плану дій щодо членства, а також поглибивши політичну співпрацю в Раді НАТО-Україна. І тоді ми ухвалимо рішення, коли прийде час", - розповів Столтенберг.

За його словами, якщо Україну підготувати зараз, вона дуже швидко може набути членство в НАТО, коли буде згода всіх країн-членів.

"Ми допомагаємо привести Україну у таку позицію, щоби вони змогли стати членами альянсу одразу, щойно будуть необхідні політичні умови, коли буде консенсус між союзниками, – тоді для нас не залишиться перешкод, щоби просто запросити їх, і вони зможуть стати членом НАТО дуже швидко", - пояснив Столтенберг.

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Генсек НАТО також пояснив своє очікування перед самітом НАТО, що запланований на наступний місяць у Вашингтоні. Столтенберг сподівається, що Альянс перейме на себе координацію оборонної допомоги Україні. Наразі лідерство у так званому "форматі Рамштайн" здійснюють Сполучені Штати.

Він також сподівається, що лідери НАТО погодять щорічне фінансування оборони України.

"Чим надійніша наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що її не вдасться нас "перечекати", і тим швидше ця війна може закінчитися. Це може здатися парадоксом, але шлях до миру — це більше зброї для України", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що НАТО - це майбутнє України, однак спочатку Україна повинна виграти війну, яку розпочала Росія.

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