Чи будуть війська НАТО в Україні – Столтенберг відповів

Єнс Столтенберг прокоментував питання щодо відправлення солдатів Альянсу до України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи ведуться наразі дискусії щодо можливого розміщення військ Альянсу в Україні.
Про це він розповів в інтерв'ю журналістці ТСН.Тиждень Оксані Радіоновій.
"НАТО від самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні, ми у НАТО домовились, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту, і тому ми не посилаємо наші війська до України", - прокоментував Столтенберг.
Нагадаємо, Ріші Сунак зробив заяву про британські війська в Україні.
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