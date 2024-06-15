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Чи будуть війська НАТО в Україні – Столтенберг відповів

Чи будуть війська НАТО в Україні – Столтенберг відповів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг / Фото: Офіс президента України

Єнс Столтенберг прокоментував питання щодо відправлення солдатів Альянсу до України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відповів, чи ведуться наразі дискусії щодо можливого розміщення військ Альянсу в Україні.  

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці ТСН.Тиждень Оксані Радіоновій.

"НАТО від самого початку заявило, що підтримує Україну. Ми справді надали велику підтримку Україні, ми у НАТО домовились, що здійснюватимемо підготовку українських військових. Проте НАТО завжди підкреслює, що ми не є стороною конфлікту, і тому ми не посилаємо наші війська до України", - прокоментував Столтенберг.

Нагадаємо, Ріші Сунак зробив заяву про британські війська в Україні.

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