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Членство України в НАТО: Столтенберг окреслив перспективи Вашингтонського саміту

Членство України в НАТО: Столтенберг окреслив перспективи Вашингтонського саміту

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Фото: прес-служба каналу "1+1"

Союзники підтримують рух України до НАТО.

В Альянсі погоджуються з тим, що України стане країною-членом НАТО. Втім для надання запрошення потрібен консенсус, якого наразі немає.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістці ТСН.Тиждень Оксані Радіоновій.

Він зауважив, що для цього потрібно:

  • мати натівське озброєння;
  • відповідати натівським стандартам;
  • створити оборонні інституції.

“Будемо працювати разом – допомагатимемо Україні на шляху до НАТО. Та для надання запрошення потрібний консенсус. Ми поки що не досягли консенсусу у справі надання запрошення, але вже досягли консенсусу у наданні військової допомоги. Потрібно працювати у цьому напрямку”, – стверджує Столтенберг.

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 під час саміту НАТО світовими лідерами обговорюватиметься питання військової допомоги Україні. На думку генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у межах заходу має бути ухвалений всеосяжний пакет заходів для України.

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