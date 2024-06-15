Членство України в НАТО: Столтенберг окреслив перспективи Вашингтонського саміту

В Альянсі погоджуються з тим, що України стане країною-членом НАТО. Втім для надання запрошення потрібен консенсус, якого наразі немає.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістці ТСН.Тиждень Оксані Радіоновій.

Він зауважив, що для цього потрібно:

мати натівське озброєння;

відповідати натівським стандартам;

створити оборонні інституції.

“Будемо працювати разом – допомагатимемо Україні на шляху до НАТО. Та для надання запрошення потрібний консенсус. Ми поки що не досягли консенсусу у справі надання запрошення, але вже досягли консенсусу у наданні військової допомоги. Потрібно працювати у цьому напрямку”, – стверджує Столтенберг.

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 під час саміту НАТО світовими лідерами обговорюватиметься питання військової допомоги Україні. На думку генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, у межах заходу має бути ухвалений всеосяжний пакет заходів для України.

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