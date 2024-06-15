В Україні оголошено перший рівень небезпеки: що сталося (мапа)

В Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомив Укргідрометцентр та оприлюднив відповідну мапу.

"16 червня у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, погоду вихідними визначатиме циклон. Опади очікуються майже на всій території України, окрім західної частини, Одещини та Вінниччини.

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