В Україні оголошено перший рівень небезпеки: що сталося (мапа)

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища.
В Україні оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомив Укргідрометцентр та оприлюднив відповідну мапу.
"16 червня у більшості південних, центральних та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, погоду вихідними визначатиме циклон. Опади очікуються майже на всій території України, окрім західної частини, Одещини та Вінниччини.
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