Чи дійсно Путін здатен застосувати ядерну зброю: думка Столтенберга

Російський диктатор Володимир Путін час від часу повертається до традиційної ядерної риторики. Він має розуміти, що у ядерній війні переможців немає.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю журналістці ТСН.Тиждень Оксані Радіоновій.

Чи здатен Путін натиснути на червону кнопку та застосувати ядерну зброю

Як зауважив Столтенберг, ми чули багато загроз про застосування ядерної зброї від президента Путіна. Їхня мета – зупинити союзників у підтримці України.

“Проте ці загрози не марні. Президент Путін має знати, що у ядерній війні немає переможців”, – наголосив генсек Альянсу.

Раніше йшлося про те, що спільні з РФ навчання з нестратегічними ядерними силами показали, що ЗС Білорусі готові до застосування спеціальної ядерної зброї.

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