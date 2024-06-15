З однієї школи випустилися одразу 23 пари близнюків – відео

Директорка школи сказала, що це був веселий досвід.

На випускній церемонії в середній школі штату Массачусетс були присутні 23 пари близнюків, а також один близнюк, брат якого навчається в іншій школі.

Про це повідомляє The Boston Globe.

За словами офіційних осіб, випуск восьмого класу середньої школи Полларда в Нідхемі – це найбільша кількість близнюків, яка коли-небудь з'являлася в одному випускному класі. Близнюки складають 46-47 із 454 випускників, якщо рахувати одинокого близнюка.

"Просто сама кількість, обсяг, і для порівняння, зазвичай ми маємо від п'яти до 10 пар близнюків, але мати 23... Це було так весело", - сказала директорка школи Тамата Біббо.

Деякі з випускників-близнюків сказали, що були здивовані, коли дізналися, наскільки їх багато у школі.

"Деякі з них, я навіть не знав, що вони близнюки. Дехто навіть не знає, що ми близнюки", - сказав Брейден Магоуні, який закінчив школу разом із сестрою-близнючкою Лорен, в інтерв'ю телеканалу WCVB-TV.

Нагадаємо, у шотландському місті Грінок минулої осені до школи пішли 17 пар близнюків. Цей регіон завжди був відомий шаленою кількістю народжуваності близнюків.

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