Чи використає Путін "ядерку" у війні проти України: мольфар здивував прогнозом

Ймовірність використання Росією тактичної ядерної зброї у війні проти України залишається вкрай низькою.

Такий прогнноз дав мольфар Макс Гордєєв в інтерв'ю УНІАН.

"Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені", - сказав він.

Більш імовірним сценарієм, за припущенням Гордєєва, є продовження використання Росією традиційних військових засобів і методів тиску, таких як ракетні удари по стратегічних об'єктах і масовані артилерійські обстріли.

"Я відчуваю, що міжнародне співтовариство продовжуватиме чинити тиск на Росію, щоб запобігти будь-яким спробам застосування ядерної зброї, і прагнутиме до дипломатичних рішень для зниження напруженості", - додав мольфар.

Наголосимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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