Чи піде Росія у новий контрнаступ: мольфар зробив передбачення

За його словами, нові наступи можуть початися з масових обстрілів.

Російські окупанти намагатимуться почати новий наступ у найближчі місяці. Для цього у них є сили та необхідні ресурси.

Про це в інтерв'ю "Уніан" повідомив мольфар Макс Гордєєв.

“Я бачу, що Росія намагатиметься почати новий наступ у найближчі місяці. Карти показують концентрацію сил і ресурсів для нових атак, особливо в Донецькій і Луганській областях. Російські війська активно посилюють свої позиції та накопичують боєприпаси, що свідчить про підготовку до значних наступальних дій. У мене таке відчуття, що цей період буде вкрай напруженим для України, оскільки Росія постарається скористатися будь-якими слабкостями в українській обороні”, - сказав мольфар.

За його словами, нові наступи можуть початися з масових обстрілів, за якими підуть спроби прориву ліній оборони. Водночас українські сили мають бути готові до посиленої оборони та контратак.

“За підтримки західних союзників Україна зможе утримати свої позиції і запобігти великим проривам ворога. Відчуваю, що важливою буде координація дій і своєчасне реагування на зміни в бойовій обстановці”, - підкреслив Гордєєв.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що близько 60% тимчасово окупованої території України буде звільнено впродовж двох наступних років.