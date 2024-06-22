Як Путін може припинити війну і що для цього потрібно: відповідь експерта

Військовий експерт пояснив, в чому важливість Саміту миру для України і чи збирається Путін завершувати війну.

Прямих переговорів з Росією не буде, а Путін поки не збирається припиняти війну.

Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ запасу Петро Чепник в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

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"Як він (Путін - ред.) може припинити війну? Він має знайти таку формулу, котра б дозволила йому зберегти життя. Якщо він програє цю війну повноцінно, ми стискаємо лінію розмежування хоча б до старої, вибиваємо їх з Криму, це можливо, він втратить своє життя", – каже Черник.

Експерт зауважив, що Путін навіть не досягнув ті головні стратегічні цілі, які статив на на старті вторгнення.

"Українська державність витримала, наш мілітарний потенціал суттєво зріс, про якусь там денацифікацію взагалі мови немає. З точністю до навпаки - вони розбудили в нас нашу національну ідентичність, ми все міцніше розходимося з ними у концепції "адін народ". Тому він б'ється відчайдушно – не на життя, а на смерть", – зазначає аналітик.

Чи знайде Путін "формулу" для завершення війни?

"На мій погляд, скоріше за все, що знайде, що якась рано чи пізно лінія нового розмежування буде. Питання лише, коли вона оформиться, за яких обставин і в кого будуть сильніші переговорні позиції", – говорить Петро Черник.

Результати Саміту миру у Швейцарії

"Результати є. Це початок пошуку формули виходу із цієї фази бойових дій. Взяли участь більше, ніж 90 країн – це серйозно. Якщо взагалі обчисляти, що в ООН 140 країн, то це дві третини – це дуже поважно. Там були присутні держави так званого Глобального півдня – це також добре", – пояснив експерт.

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ЧЕРНИК: Прямих переговорів з Росією не буде! Є інший варіант

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів, чи може війна закінчитися "нічим".

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