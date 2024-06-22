У Румунії автобус з 50 українцями потрапив у ДТП: дев'ять постраждалих, серед них є дитина

Припускається, що водій автобуса заснув за кермом.

Вранці 22 червня автобус, в якому перебували 50 українців, потрапив у ДТП на території Румунії. Унаслідок цього постраждали дев'ять людей.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Постраждалим громадянам України надана консульська допомога. Наразі всі вони продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

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За даними News.ro, серед постраждалих є дитина. Припускається, що водій автобуса заснув за кермом. Його перевірили на алкогольне сп'яніння, проте результат виявився негативним.

Нагадаємо, у Румунії в суботу, 22 червня, близько 5 ранку, сталася аварія за участі туристичного автобуса, який прямував з Києва до Болгарії. Під час руху, коли більшість пасажирів спали, автобус перевернувся і впав на узбіччя дороги.

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