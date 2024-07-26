"Важить не більше 45 кілограмів": з'явилися нові подробиці жорстокого утримання в полоні РФ журналіста Дмитра Хилюка

Дмитро Хилюк, співробітник інформаційного агентства УНІАН, був затриманий 3 березня 2022 року у своєму селі на північ від Києва, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді він перебуває у російському полоні.

Нові подробиці про стан журналіста повідомляє організація "Репортери без кордонів" (RSF) зі слів колишнього співкамерника Хилюка — Ігоря, який провів рік у одній камері з журналістом.

За словами Ігоря, українського військовополоненого, звільненого у травні 2024 року, Хилюк утримується в колонії ІК-7 в селищі Пакіно Володимирської області.

Позбавлення їжі, побиття, примусові агітаційні сесії — Ігор розповів RSF жахливе про умови, які пережили в цій камері близько п’ятнадцяти українців, як цивільних, так і військових. Ігор розповів, як його та його товаришів примушували голими ходити по подвір’ю в’язниці посеред зими при мінус 10 градусах за Цельсієм. Під час перевірок були нерідкі випадки, коли тюремники або спецслужби (ФСБ) випускали на ув'язнених своїх собак. Українців регулярно змушували співати російський гімн і часто позбавляли їжі. За словами Ігоря, зараз Хилюк, ймовірно, важить "не більше 45 кілограмів" .

"Ми просили Росію надати докази того, що він живий, і ми отримали - власними силами - нові докази жорстокого поводження з журналістом Дмитром Хилюком та його колегами по ув'язненню. Росія не лише продовжує брехати про його долю, але й заохочує принизливе, нелюдське поводження з ув'язненими. В інших частинах світу до заручників, яких утримують злочинні або терористичні угруповання, ставляться з більшою повагою та гідністю. Ми закликаємо російську владу звільнити Хилюка, а українську - подвоїти зусилля, щоб витягнути його з цього пекла", - закликають журналісти.

З моменту його арешту RSF наполегливо працює над документуванням та реконструкцією шляху його ув'язнення: від холодних камер в аеропорту "Гостомель", неподалік від його будинку, де його вперше утримували кілька днів; до СІЗО "Новозибков", де його вперше ув'язнили; до виправної колонії "Пакіно", де він утримується з травня 2023 року.

У квітні 2023 року батьки українського журналіста разом із RSF виступили зі зворушливим закликом звільнити сина.

19 березня 2024 року російська влада нарешті визнала, після двох років заперечень, що утримує Хилюка на своїй території. Це визнання було зроблено у формі листа, підписаного Міністерством оборони, з яким ознайомилася RSF, і з якого випливало, що Хилюк вважається таким же військовополоненим, як і українські військовослужбовці, яких вони також утримують у полоні.

За місяць до того, як RSF отримала цю нову інформацію про Хилюка, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі в Києві запевнив RSF, що справа журналіста була піднята під час дискусій з російською владою щодо тисяч українських цивільних осіб, захоплених і ув'язнених в Росії та на окупованих Росією територіях. За даними Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ), української неурядової організації, яка займається захистом журналістики та прав людини, наразі в полоні перебувають щонайменше 4 000 українців. Ці цивільні особи, включаючи Хилюка, майже повністю виключені з процесу обміну військовополоненими.

95 українців повернулися з полону

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