Візит Кулеби до Китаю: чи були спроби схилити Україну до “мирних переговорів”

Під час візиту до Китаю міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та його зустрічі із очільником МЗС КНР Ван Ї з боку китайських дипломатів не було спроб схилити Україну до “мирних переговорів” з державою-агресоркою.

Про це Дмитро Кулеба повідомив в інтервʼю журналістці ТСН Наталії Нагорній..

“Ніхто не схилятиме нас до перемовин, тому що нас неможливо схилити. І ми самі будемо ухвалювати будь-які рішення”, - запевнив український міністр.

За його словами, навіть західні партнери, які допомагають Україні зброєю та фінансами, у своїй риториці не допускають жодного “схиляння”.

“Вони чітко завжди говорять, що Україна сама ухвалюватиме рішення, з ким, коли і в якому форматі вести перемовини. І це не просто дипломатичні слова, це реальна позиція”, - наголосив Дмитро Кулеба.

При цьому очільник українського МЗС зазначив, що Україна перебуває у процесі досягнення перемоги, зокрема, дипломатичним шляхом.

“Ми перебуваємо в процесі. Ми завжди хочемо все й одразу, я сам такий, що хочу, щоб все було й одразу, Але нам потрібно навчитися мислити стратегічно”, - зауважив він.

Дмитро Кулеба зазначив, що від час переговорів зі своїм китайським колегою назвав Китай взірцем того, як завдяки стратегії, терпінню та ресурсам повернути все до останнього квадратного метра, що в тебе колись відібрали.

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Нагадаємо, в китайському місті Гуанчжоу 24 липня відбулася важлива зустріч міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з його китайським колегою Ван Ї, що стало продовженням діалогу між президентом України Володимиром Зеленським та лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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