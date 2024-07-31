"Війна – це мистецтво обману": Берлінська попередила про ризики переговорів з Росією

За словами керівниці "Центру підтримки аеророзвідки", класичний прийом військової науки – це створення у ворога ілюзії, що ти сильніший.

Якщо українське суспільство погодиться на так звані "переговори" з Росією, всіх нас незабаром очікує ще більша війна.

Таку думку висловила керівниця громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі каналу "Новини.LIVE".

"Це насправді не переговори, це – обман. Це просто такий трюк, розумієте. Є така книга в Сунь-цзи, "Мистецтво війни". От там багато присвячено саме тому, що війна – це мистецтво обману. Росія зараз цим активно маніпулює. Якщо ми на це погодимось, за кілька років ми отримаємо ще більшу війну", – наголосила Берлінська.

Вона зазначила, що класичний прийом військової науки – це створення у ворога ілюзії, що ти сильніший, а йому потрібна передишка.

У відповідь на запитання, чи має Україна потенціал та ресурси для довготривалої війни з Росією, вона зауважила, що держава-агресор створює ілюзію "замкнутого кола для України", яка вимушена "воювати до останнього українця".

"В Росії насправді теж поступово виснажуються ресурси. І вони це розуміють. Вони розуміють, що в них теж є своя певна точка, після якої вони не зможуть забезпечувати таку активну мобілізацію та рекрутинг. Хоча зараз вони стимулюють [набір новобранців – ред.] грошима, виплачують по 11-12 тисяч доларів за підписання контракту", – зазначила Берлінська.

Вона додала, що російських окупантів, яких відправили воювати в Україну, з іншого боку стимулюють жорсткою дисципліною і безжально карають за будь-яке дезертирство чи невиконання наказу.

"Там немає ніяких судів, там немає ніяких рапортів. Там просто одразу їх обнуляють в посадках і все. Тобто їх розстрілюють", – пояснила Берлінська.

На думку керівниці "Центру підтримки аеророзвідки", зараз головне завдання Сил оборони України – зупинити окупаційні війська й не дати можливості Росії просуватись далі.

Нагадаємо, Марія Берлінська озвучила стратегію примушення Росії до миру. За її словами, війна може тривати десятиліттями, тому необхідно максимально переносити її на територію Росії.

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