Китай заборонить експорт усіх нерегульованих цивільних БПЛА: стала відома дата та подробиці

Влада Китаю оголосила про нові правила щодо безпілотників через декілька днів після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Влада Китаю оголосила, що на тлі критики від США та союзників через допомогу Пекіна РФ, будуть посилені правила експорту безпілотників, призначених для військового використання.

Про це пише Bloomberg.

Як стало відомо, безпілотні льотні апарати з високим вимірювальним обладнанням додані до “чорного списку” для експорту низкою відомств. Зокрема, Центральною військовою комісією. Ці зміни набудуть чинності з 1 вересня.

Зі свого боку Міністерство торгівлі КНР вчергове заявило, що цивільне обладнання не повинне використовуватися для “розповсюдження зброї масового знищення, тероризму чи військових цілей”.

Що цікаво, влада Китаю оголосила про нові правила щодо безпілотників через декілька днів після візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, що Україна надіслала запрошення голові МЗС Китаю відвідати країну.

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