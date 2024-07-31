Підвищення податків чи "друкарський верстат": експерт назвав, що несе більше загроз

На думку банкіра, запуск друкарського станка з часом призведе до набагато більшого падіння рівня життя, ніж підняття податків.

Україна наразі стоїть перед вибором в економіці – або запуск друкарського верстата НБУ, що запускає девальвацію і інфляцію, або підняття податків.

Таку думку висловив банкір і економічний експерт Сергій Фурса.

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"Вибір між друкарським верстатом, який запускає девальвацію і інфляцію, і підняттям податків є дуже показовим. Це як про візит до стоматолога. Уявіть, що в 1-му класі вас спитали. Ви хочете йти до стоматолога й лікувати собі зуба, чи краще підемо в кіно", – наводить приклад експерт.

Він попереджає, що запуск друкарського станка з часом призведе до набагато більшого падіння рівня життя, ніж підняття податків.

"А податки – це боляче прямо зараз. Це візит до стоматолога. Ніхто не любить платити податки. І ніхто не любить стоматологів. Але чомусь до них ходять? Бо потім буде гірше, якщо не піти. Тому існують стоматологи. І тому існують податки. І тому завжди під час війни їх піднімають. Бо якщо не зробити, буде набагато гірше", – пояснює фінансист.

Він припускає, що підняття податків дійсно спричинить зростання цін на умовні 5%. Але у разі у разі емісії грошей, ціни можуть піднятися набагато більше.

"Останній раз той верстат працював на повну у 2022 році. Курс гривні тоді пройшов довгий шлях. І ціни піднялись набагато більше ніж на 5%. Але так, не відразу", – зазначає Фурса.

На його думку, інфляція, до якої призведе запуск друкарського верстату Нацбанком, свого роду – це також податок. Податок на бідних.

"То ж якщо ми робимо запуск друкарського верстата замість підняття податків то ми фактично перекладаємо тягар фінансування армії на найбіднішу частину населення.І якщо у когось були аргументи, що не можна підвищувати ПДВ, бо постраждають пенсіонери, то от від девальвації і спричиненої ціє девальвацією інфляції пенсіонери як раз постраждають більше за всіх", – попередив він.

Фурса наголосив, що заморожений друкарський верстат – гарантія збереження макрофінансової стабільності.

"А де немає макроекономічної стабільності – немає і успішного бізнесу. Бо без фундаменту байдуже, які ви вікна собі запланували. І ознако дорослості – це вміння приймати неприємні рішення. Вміння обирати між поганим і дуже поганим", – підсумував Сергій Фурса.

Раніше голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики ВР Данило Гетманцев попередив, що підняття окремих податків не уникнути. В інакшому разі ситуація з виплатою грошей військовим може загостритися вже наприкінці вересня.

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