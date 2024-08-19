Прогноз погоды в Украине на 20 августа: где будет жарче всего

В некоторых регионах есть вероятность кратковременных дождей с грозами.

Погода в Украине 20 августа дальше будет жаркой – в большинстве областей температура воздуха будет +30+35 градусов, а местами – и +37.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, 20 августа в большинстве украинских областей максимальная температура воздуха будет составлять +30+35 градусов, местами +35+37. Немного легче будет в западных регионах – +27+32 градуса.

"Значительная часть Украины будет принадлежать полю высокого атмосферного давления, поэтому 20 августа будет преобладать сухая погода. И лишь местами на Волыни, Ровенщине, Львовщине, Ивано-Франковщине, Закарпатье, а вечером во вторник и на Житомирщине есть вероятность кратковременных дождей с грозами", – говорится в прогнозе.

Погода в Киеве 20 августа будет очень жаркой, до +33+35 градусов. В столице будет сухо и солнечно.

"В ближайшее время градусы будут кусаться, но вот 22 августа ожидается ослабление жары на западе, севере и Винницкой области", — отметила Диденко.

В то же время юг и восток Украины будут находиться в температурном режиме в пределах +33+37 градусов.

К слову, из-за жары в Украине с 19 августа вернулись графики отключения света. В "Укрэнерго" ожидают, что в течение пяти дней будет увеличена нагрузка на энергосистему.

Читайте также: