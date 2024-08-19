В Украине снова выключают свет: когда, где и на сколько

В Украину возвращается аномальная жара, а с ней и отключения света!

С 19 августа вернулись графики отключения электроэнергии. Пока не все так критично, но эксперты уже сделали громкое заявление и спрогнозировали, сколько времени мы будем сидеть без света в течение следующей недели. А еще они поразили прогноз о том, сколько часов мы будем видеть свет зимой.

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Украина снова без света

Не успели мы, украинцы, немного выдохнуть от аномальной жары и отсутствия электроэнергии по 14-18 часов в сутки, как вот снова… Графики отключений света возвращаются. 19 августа они будут действовать с 17:00 до 21:00. Об этом сообщили в "Укрэнерго":

"В другие часы ограничений не будет. Свет снова будут выключать, поскольку из-за жары растет потребление электроэнергии".

Предупреждение энергетиков

Следует отметить, что о возвращении таких графиков в течение 19-25 августа украинцев предупреждали. В частности, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявляла, что именно в эти дни ситуация со светом ухудшится.

Что будет со светом зимой?

В свою очередь в Сети появились и прогнозы экспертов по отключениям света зимой. Так, в отопительный период, при оптимистическом сценарии, света не будет 6-8 часов в сутки. Об этом в эфире "Киев24" сказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Закревский:

"Давайте себе запомним, что мы в период пиковых нагрузок потребляем 15 ГВт, а базовая генерация будет давать 9 ГВт. Если мы не расширим сообщение с Европой, то можем рассчитывать еще на 2 ГВт помощи из-за рубежа. 11 ГВт у нас будет, пик – 15 ГВт".

Худший сценарий с отключением света

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Андрей Закревский объяснил, что прогноз с отключениями по 12 часов в сутки – самый пессимистический сценарий и не настолько реальный, как кажется:

"Поэтому я говорю, что 12 часов в сутки – это пессимистический сценарий. Более реально – что 6-8 часов в сутки".

Жара в Украине

Ну а пока до зимы еще далеко, стоит остановиться на том, какие температурные рекорды мы можем наблюдать уже на этой неделе. Ведь синоптик Наталья Диденко предупреждала в своем телеграме, что жара надвигается.

"Внимательно. Начинаем понемногу готовиться к отключениям тока. Потому жара надвигается! Уже в воскресенье-понедельник и дальше на неделе столбики термометров в большинстве областей Украины будут достигать +30+35 градусов и выше. Ко Дню Независимости жара успокоится. Итак, готовимся к сильной жаре и вероятных отключений тока. Этот опыт для нас не новый, поэтому ответственно воспринимаем любую ситуацию, хоть синоптическую, хоть с лифтами, хоть с электроплитой, хоть с генераторными децибелами, считаем до десяти (а лучше до тридцати), прежде чем сразу написать что-то в соцсеть".

Как спастись от жары?

Жара вернется ненадолго, впрочем, ее последствия могут быть опасными для здоровья. Чтобы спастись от погодной гарячки, украинцы обычно спешат на пляжи и прячутся в парковой тени. Как пережить горячую пору – советы врачей собирала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.

Прогноз погоды на неделю

В свою очередь кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что на этой неделе самые высокие температурные показатели будут отмечаться в южных, центральных и восточных регионах.

В связи с отсутствием циклонической деятельности и низким содержанием влаги в воздухе вероятность дождей будет незначительной. Кое-где локальные грозовые ливни возможны только в западных областях. Таким образом, сохранятся условия для дальнейшего развития засухи и роста рисков пожарной опасности:

"В понедельник, 19 августа, в западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем возможны град и шквалы, 15-20 м/с. На остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, в западной части переменных направлений. Температура воздуха ночью +15+20 °С, на побережье морей +18+23 °С".

А вот во вторник, 20 августа, в Украине осадков не ожидается, лишь в западной части ночью и утром местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха ночью +16+21°С; на побережье морей +18+23°С; днем +33+38°С, в западных областях +28+33°С. Подобный прогноз есть и на среду:

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"В среду, 21 августа, в Украине удержится погода без осадков, лишь в западной части местами пройдут кратковременные грозовые дожди, днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы, 17-22 м/с., на Левобережье страны юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17+22°С; °С".

В четверг, 22 августа, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +17+22°С; на побережье морей +19+24°С; днем в северных и западных регионах +26+31°С, в остальной стране +34+39°С.

В пятницу и в выходные на всей территории Украины также ожидается малооблачная погода без осадков:

"Ветер северо-западный, в западных областях южный, 5-10 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью +10+15°С, днем +27+32°С; на остальной территории страны ночью +15+20 °С, днем +30+35 °С. В субботу, 24 августа, по всей территории Украины сохранится сухая и жаркая погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13+18°С, на побережье морей до +21°С; днем +29+34°С, на юго-западе страны местами +35+38°С. В воскресенье, 25 августа, как и в предыдущие дни, ожидается жаркая и сухая погода во всех регионах страны. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16+21°С, днем ​​+30+35°С, на юго-западе страны местами +36+38°С".

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