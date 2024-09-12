Передача РФ иранских баллистических ракет: в ЕС пригрозили санкциями

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил ввести санкции против Ирана из-за поставок в Россию баллистических ракет.

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы Петер Стано, сообщает "ЕП".

"Высокий представитель Боррель уже подал странам-членам предложения о целевых мерах как части ответа ЕС на это развитие событий", – рассказал Стано.

Он подчеркнул, что Европейский Союз призвал Тегеран не передавать РФ баллистические ракеты для использования против Украины. Впрочем, Иран это сделал. Именно поэтому ЕС даст "быстрый ответ".

Стано назвал передачу вооружения стране-агрессору "эскалацией военной поддержки Ираном незаконной агрессии России".

Напомним, ранее в американском Пентагоне подтвердили, что Иран передал РФ определенное количество баллистических ракет малой дальности Fath 360. Оккупационная армия может использовать их против Украины в ближайшие недели.

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