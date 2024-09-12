Передавання РФ іранських балістичних ракет: в ЄС пригрозили санкціями

Високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель запропонував запровадити санкції проти Ірану через постачання до Росії балістичних ракет.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби Петер Стано, повідомляє "ЄП".

"Високий представник Боррель уже подав країнам-членам пропозиції щодо цільових заходів як частини відповіді ЄС на цей розвиток подій", – розповів Стано.

Він наголосив, що Європейський Союз закликав Тегеран не передавати РФ балістичні ракети для використання проти України. Втім, Іран це зробив. Саме тому ЄС надасть "швидку відповідь".

Стано назвав передавання озброєння країні-агресорці "ескалацією військової підтримки Іраном незаконної агресії Росії".

Нагадаємо, раніше в американському Пентагоні підтвердили, що Іран передав РФ певну кількість балістичних ракет малої дальності Fath 360. Окупаційна армія може використати їх проти України найближчими тижнями.

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