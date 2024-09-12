РФ атакувала машини Червоного Хреста на Донеччині: троє людей загинули

Станом на зараз відомо про трьох загиблих і двох поранених.

Сьогодні, 12 вересня, російські окупанти завдали удару по машинах гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста на Донеччині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих і двох поранених. Пораненим надається вся необхідна допомога.

"У цій війні все абсолютно очевидно: Росія несе зло, Україна захищає життя. І якщо хтось хоче чути "обидві сторони", то в Росії це сприймають лише як дозвіл убивати далі", – наголосив глава держави.

Зеленський закликав світову спільноту відреагувати "жорстко й принципово".

"Не можна залишатися байдужими – і країнам, і міжнародним організаціям. Тільки разом світ може змусити Росію припинити цей терор і змусити Москву шукати миру", – підсумував він.

Удар по машині Червоного Хреста / Фото: Дмитро Лубінець facebook

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець уточнив, що артилерійський обстріл РФ здійснила по селу Віролюбівка на Донеччині. Працівники МКЧХ перебували у вантажівці, якою перевозили гуманітарну допомогу.

Троє громадян України, штатних працівників МКЧХ, загинули, ще двоє працівників зазнали поранень.

За даними Офісу генпрокурора, оприлюдненими в Telegram, співробітники МКЧХ прибули до населеного пункту, щоб роздати місцевим жителям паливні брикети для обігрівання домівок. На момент обстрілу вони саме розвантажували доставлену допомогу.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста "традиційно" мовчить"

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"Про обстріл уже відомо, але МКЧХ, так само як і МФЧХ – мовчать! Жодної реакції, засудження чи висловлення співчуття! Таким чином, це мовчання лише прикриває злочинну політику РФ. МКЧХ має офіційно й публічно визнати порушення Росією норм Женевських конвенцій. Чи невже в МКЧХ повністю стають байдужими навіть до смертей власних співробітників? Чи настільки бояться говорити правду?" – обурився український омбудсмен.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Червоний Хрест зайняв позу "страуса" в питанні розстрілів українських полонених.

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