РФ атаковала машины Красного Креста в Донецкой области: три человека погибли

По состоянию на данный момент известно о трех погибших и двух раненых.

Сегодня, 12 сентября, российские оккупанты нанесли удар по машинам гуманитарной миссии Международного комитета Красного Креста в Донецкой области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram.

По состоянию на данный момент известно о трех погибших и двух раненых. Раненым оказывается вся необходимая помощь.

"В этой войне все совершенно очевидно: Россия несет зло, Украина защищает жизнь. И если кто-то хочет слышать "обе стороны", то в России это воспринимают только как разрешение убивать дальше", – подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал мировое сообщество отреагировать "жестко и принципиально".

"Нельзя оставаться равнодушным – и странам, и международным организациям. Только вместе мир может заставить Россию прекратить этот террор и заставить Москву искать мир", – подытожил он.

Удар по машине Красного Креста / Фото: Дмитрий Лубинец facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что артиллерийский обстрел РФ совершила по селу Веролюбовка в Донецкой области. Работники МККК находились в грузовике, которым перевозили гуманитарную помощь.

Три гражданина Украины, штатных работников МККК, погибли, еще двое работников получили ранения.

По данным Офиса Генпрокурора в Telegram, сотрудники МККК прибыли в населенный пункт, чтобы раздать местным жителям топливные брикеты для обогрева домов. На момент обстрела они разгружали доставленную помощь.

Международный комитет Красного Креста "традиционно" молчит

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"Об обстреле уже известно, но МККК, так же как и МФКК — молчат! Никакой реакции, осуждения или выражения сострадания! Таким образом это молчание лишь прикрывает преступную политику РФ. МККК должен официально и публично признать нарушение Россией норм Женевских конвенций. Неужели в МККК полностью становятся равнодушными даже к смерти собственных сотрудников? Насколько боятся говорить правду?", – возмутился украинский омбудсмен.

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Красный Крест занял позу страуса в вопросе расстрелов украинских пленных.

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