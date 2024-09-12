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Зеленський висловився про контрнаступ росіян на Курщині

Зеленський висловився про контрнаступ росіян на Курщині

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента України

Глава держави сказав, що "все іде за нашим українським планом".

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що росіяни почали контрнаступальні дії в Курській області, і сказав, що все йде за українським планом.

Про це глава держави сказав на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою 12 вересня, повідомляє "Укрінформ".

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", – заявив Зеленський.

Він також прокоментував інформацію про накопичення військ і техніки у Білорусі, поблизу українського кордону.

"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що напередодні російські війська перейшли до контратак у Курській області та відвоювали деякі позиції в українських сил. Наразі ситуація у регіоні нестабільна.

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