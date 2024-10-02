Україною рухалися ворожі ударні дрони: де прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 2 жовтня 2024 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками.

Через це у низці міст та регіонів прозвучали вибухи.

Також працювали сили ППО та була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, вибухи пролунали:

Одещина;

Kиївщина;

Орлівка (Одещина);

Харків/передмістя;

Полтaвщина, Житомирщина;

Сyмщина.

Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади.

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