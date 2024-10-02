Україною рухалися ворожі ударні дрони: де прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 2 жовтня 2024 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками.
Через це у низці міст та регіонів прозвучали вибухи.
Також працювали сили ППО та була оголошена повітряна тривога.
Зокрема, вибухи пролунали:
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Одещина;
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Kиївщина;
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Орлівка (Одещина);
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Харків/передмістя;
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Полтaвщина, Житомирщина;
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Сyмщина.
Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади.
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