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Україною рухалися ворожі ударні дрони: де прозвучали вибухи

Україною рухалися ворожі ударні дрони: де прозвучали вибухи

Ворог знову використав дрони

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 2 жовтня 2024 року ворог атакував Україну ударними безпілотниками.

Через це у низці міст та регіонів прозвучали вибухи. 

Також працювали сили ППО та була оголошена повітряна тривога. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Одещина;

  • Kиївщина;

  • Орлівка (Одещина);

  • Харків/передмістя;

  • Полтaвщина, Житомирщина;

  • Сyмщина. 

Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади.

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