Росія атакувала Харків КАБом: перші подробиці

Перебувайте в укритті до відбою тривоги.

У Харкові у ніч проти 2 жовтня 2024 року пролунав вибух.

Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов.

За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста.

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Нагадаємо, вдень 26 вересня у Харкові прогримів вибух. Російські війська атакували місто.

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