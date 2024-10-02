Росія атакувала Харків КАБом: перші подробиці

Перебувайте в укритті до відбою тривоги.
У Харкові у ніч проти 2 жовтня 2024 року пролунав вибух.
Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов.
За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста.
Нагадаємо, вдень 26 вересня у Харкові прогримів вибух. Російські війська атакували місто.
Читайте також:
- Російська армія вдарила по Україні дронами і ракетами: скільки цілей вдалось знищити
- Атаки "Кинджалів" на Хмельниччину: в ОВА розповіли про наслідки
- Уночі РФ атакувала три об’єкти передавання електроенергії: деталі від Шмигаля
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.