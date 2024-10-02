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Росія атакувала Харків КАБом: перші подробиці

Росія атакувала Харків КАБом: перші подробиці

Наразі про наслідки атаки не повідомляється. / Фото: pixabay.com

Перебувайте в укритті до відбою тривоги.

У Харкові у ніч проти 2 жовтня 2024 року пролунав вибух.

Про це інформує Харківський міський голова Ігор Терехов. 

За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по Київському району міста.

Нагадаємо, вдень 26 вересня у Харкові прогримів вибух. Російські війська атакували місто.

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