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Россия атаковала Харьков КАБом: первые подробности

Россия атаковала Харьков КАБом: первые подробности

Пока о последствиях атаки не сообщается. / Фото: pixabay.com

Находитесь в укрытии до отбоя тревоги.

В Харькове в ночь на 2 октября 2024 года раздался взрыв.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города.

Напомним, днем 26 сентября в Харькове прогремел взрыв. Российские войска атаковали город.

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