Россия атаковала Харьков КАБом: первые подробности

Находитесь в укрытии до отбоя тревоги.
В Харькове в ночь на 2 октября 2024 года раздался взрыв.
Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.
По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города.
Напомним, днем 26 сентября в Харькове прогремел взрыв. Российские войска атаковали город.
Читайте также:
- Российская армия ударила по Украине дронами и ракетами: сколько целей удалось уничтожить
- Атаки "Кинжалов" на Хмельнитчину: в ОВА рассказали о последствиях
- Ночью РФ атаковала три объекта передачи электроэнергии: детали от Шмыгаля
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.