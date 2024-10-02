Россия атаковала Харьков КАБом: первые подробности

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В Харькове в ночь на 2 октября 2024 года раздался взрыв.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

По предварительной информации, нанесен удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по Киевскому району города.

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Напомним, днем 26 сентября в Харькове прогремел взрыв. Российские войска атаковали город.

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