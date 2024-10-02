Астрологічний прогноз на 2 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день різкого перелому – переходу від темних сил до світла, від розпачу до спокою та умиротворення. При цьому ні перша половина дня, коли над нами пануватиме негатив, ні друга, коли його змінить позитив, розпочинати реалізацію важливих проектів небажано – на них не вистачить сил.

Символ дня: Афіна Паллада.

Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: червоний та чорний.

Щасливі камені дня: діамант, кришталь.

За якусь частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: незважаючи на те, що хвороби, що розпочалися цього дня,можуть затягнутися надовго, їх вдасться віддоїти – у хронічну стадію вони не передадуть.

Харчування дня: потрібно відмовитися відгарячої та гострої їжі,а також алкоголю. Користь принесуть трав'яні чаї, овочі та фрукти.

Стрижка дня: від стрижки слід відмовитись категорично.

Магія та містика дня: можнастворювати талісмани та обереги,позбавлятися від псування та пристріту.

Сни дня: про сна нинішньої ночі не варто нікому розповідати: позитивний зміст, що наснився, таким чином можна наврочити, а негативний – навпаки, наволоч на свою голову.

Дачні роботи дня: можна обрізати дерева та чагарники, прибирати ділянку від опалого листя.

Табу дня: не можна «рити будь-кому яму» – негатив, спрямований проти інших, повернеться до самої людини.

Цитата дня: «Бути чи не бути – це не є питання компромісів. Або ти будеш, чи ні»(Гола Меїр).

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