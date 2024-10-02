Астрологический прогноз на 2 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день резкого перелома – перехода от темных сил к свету, от отчаяния к покою и умиротворению. При этом ни первая половина дня, когда над нами будет властвовать негатив, ни вторая, когда его сменит позитив, приступать к реализации важных проектов нежелательно – на них не хватит сил.

Символ дня: Афина Паллада.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: бриллиант, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: головной мозг.

Болезни дня: несмотря на то, что болезни, начавшийся в этот день, могут затянуться надолго, их удастся отдоить – в хроническую стадию они не передут.

Питание дня: нужно отказаться от горячей и острой пищи, а также алкоголя. Пользу принесут травяные чаи, овощи и фрукты.

Стрижка дня: от стрижки следует отказаться категорически.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы и обереги, избавляться от порчи и сглаза.

Сны дня: о снах нынешней ночи не стоит никому рассказывать: приснившееся позитивное содержание таким образом можно сглазить, а негативное – наоборот, наволочь на свою голову.

Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кустарники, убирать участок от опавших листьев.

Табу дня: нельзя «рыть кому-либо яму» – негатив, направленный против других, вернется к самому человеку.

Цитата дня: «Быть или не быть – это не вопрос компромиссов. Либо ты будешь, либо нет» (Гола Меир).

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