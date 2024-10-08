120 боев на фронте: горячее всего на Харьковском и Купянском направлениях

Стала известна оперативная информация по состоянию на 22.00 07.10.2024 по российскому вторжению.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Силы обороны продолжают решительно отражать попытки вражеских подразделений продвинуться в глубину территории Украины. Наши защитники направляют основные усилия на срыве выполнения оккупантами задач наступления, наносят существенные потери врагу.

За текущие сутки произошло 120 боевых столкновений. По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло три ракетных удара с применением пяти ракет, 58 авиаударов, сбросив при этом 91 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 689 дронов-камикадзе и совершили более 3500 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

В Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Старицы и Волчанская. Идет боеприкосновение близ Волчанска, ситуация контролируемая.

По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили 79 оккупантов, уничтожили две боевые бронированные машины, пять артиллерийских систем, 30 БПЛА и три автомобиля; также были повреждены три артиллерийские системы, четыре автомобиля и единица специальной техники противника.

Двадцать пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Синьковка, Новоселовка, Глушковка, Лозовая и Кругляковка подразделения Сил обороны отразили 15 наступательных действий. Ситуация напряженная, десять боеприкосновений продолжается.

В Лиманском направлении за день российские войска 17 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Грековки, Невского, Новосадового, Торского и в Серебрянском лесу. В настоящее время продолжаются пять боеприкосновений.

На Краматорском направлении украинские воины отражали две попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра и Ступочков. Все атаки отражены, противник успеха не имел.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 11 раз атаковали наши позиции вблизи Торецка, Дилиевки и Нелиповки. Боевые действия продолжаются еще в двух локациях.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 20 раз. Наибольшую активность проявлял в районе Лисовки и Селидово. Силами обороны Украины отбито 17 атак, еще три боеприкосновения продолжаются.

По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 257 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены пять артсистем, боевая бронированная машина и восемь автомобилей; также украинскими воинами были повреждены танк, три артиллерийские системы, шесть боевых бронированных машин и два автомобиля окупантов.

Также напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где в настоящее время наши защитники отбивали 25 вражеских штурмов. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Желаемого Второго, Горняка, Новоселидовки, Острого, Георгиевки и Екатериновки. Продолжается четыре боестолкновения.

На Времивском направлении продолжаются три атаки переднего края обороны наших войск в направлении Богоявления. Украинские воины стойко обороняют занимаемые рубежи.

На Ореховском направлении подразделениями наших войск отражены два вражеских штурма вблизи Роботиного.

В Приднепровском направлении семь штурмовых действий врага успеха не имели. Потери позиций не допущены.

Продолжается операция Сил обороны Украины в Курской области.

В других направлениях существенных изменений не произошло.

"Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 77-й отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины и воинов 118-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Бьем врага и приближайся!" .

Ранее "Азов" показал новые кадры боев на Торецком направлении (видео).

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