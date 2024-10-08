В Харькове возросло количество раненых после атаки КАБами

Число раненых в Харькове в результате ударов КАБами 8 октября возросло до 16.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

"Количество пострадавших в эту минуту — 11. Среди них — ребенок 16 лет", — написал Синегубов в Сети.

Он отметил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В то же время Терехов уточнил, что пострадавших уже 16 человек. По его данным, один человек находится в тяжелом состоянии. В общей сложности были госпитализированы три человека.

Напомним, российские войска атаковали Харьков КАБами утром 8 октября. Было несколько "прилетов", один из них повредил гражданское предприятие. Сначала было известно о пяти пострадавших.

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