Після вибуху у частині Харкова зникло світло: є влучання КАБ у багатоповерхівку

У частині Харкова після вибуху ввечері 30 жовтня зникло світло. Попередньо у місті російський КАБ влучив у багатоповерхівку.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Попередньо у місті російський КАБ влучив у багатоповерхівку, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Є постраждалі. За даними керівника ОВА, удар стався у Салтівському районі.

За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, КАБ влучив у четвертий поверх багатоповерхівки. Там є потерпілі, люди можуть перебувати під завалами.

Нагадаємо, раніше у Харкові через російський обстріл четверо людей загинули та одинадцятеро було поранено. Спочатку вороги потрощили будівлю Держпрому — історичну пам'ятку і візитівку міста, яку вдалося відновити після Другої світової. А о 3:00 ночі вдарили знову — вже по приватних будинках.

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