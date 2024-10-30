У Польщі загинув українець під час затримання поліцією

За словами поліцейських, які прибули на місце події, українець не захотів представитися та не реагував на команди.

В Опольському воєводстві Польщі 48-річний громадянин України загинув під час затримання його поліцією, яка прибула за викликом польського підприємця.

Про це повідомляє польське видання RMF FM.

Інцидент стався поблизу міста Ключборка, коли до власника місцевої компанії прийшов українець з проханням про працевлаштування. З нез’ясованих причин ця розмова стала агресивною і зав’язалася бійка. Поляк викликав поліцію.

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За словами поліцейських, які прибули на місце події, українець не захотів представитися та не реагував на команди, хоча спілкувався з ними польською мовою.

Працівники поліції вирішили доставити чоловіка до відділку для встановлення його особи, але той почав чинити опір. Під час спроби надіти йому кайданки проти українця застосували силу, внаслідок чого він раптом знепритомнів.

Викликана бригада медиків швидкої допомоги не змогла врятувати йому життя.

Прокуратура проводить розслідування за фактом ненавмисного вбивства.

Нагадаємо, раніше у місті Сопот на півночі Польщі троє відпочивальників образили українку через її національність.

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