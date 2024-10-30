В Польше погиб украинец во время задержания полицией

По словам прибывших на место происшествия полицейских, украинец не захотел представиться и не реагировал на команды.

В Опольском воеводстве Польши 48-летний гражданин Украины погиб во время задержания полицией, прибывшей по вызову польского предпринимателя.

Об этом сообщает польское издание RMF FM.

Инцидент произошел вблизи города Ключборка, когда к владельцу местной компании пришел украинец с просьбой о трудоустройстве. По невыясненным причинам этот разговор стал агрессивным и завязалась потасовка. Поляк вызвал полицию.

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По словам прибывших на место происшествия полицейских, украинец не захотел представиться и не реагировал на команды, хотя общался с ними на польском языке.

Работники полиции решили доставить мужчину в участок для установления его личности, но тот начал сопротивляться. При попытке надеть ему наручники против украинца применили силу, в результате чего он вдруг потерял сознание.

Вызванная бригада медиков скорой помощи не смогла спасти ему жизнь.

Прокуратура проводит расследование по факту непреднамеренного убийства.

Напомним, ранее в городе Сопот на севере Польши трое отдыхающих оскорбили украинку из-за ее национальности.

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