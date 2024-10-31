Внутренний План победы: в ОП рассказали о его первом пункте и когда представят украинцам

Президент поставил задачу создать документ, который будет понятен людям и реалистичен.

Первым пунктом внутреннего Плана победы Украины во время войны будет противодействие дезинформации, а представят документ общественности в течение ноября.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

По его словам, секретарь СНБО Александр Литвиненко уже сформулировал этот пункт как "информационную жесткость". К этому уже привлекли разные структуры, в частности, Главное управление разведки и Службу внешней разведки Украины, а также СБУ. Также план разрабатывает правительство.

Дмитрий Литвин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу создать документ, который, прежде всего, люди поймут. Также его пункты должны быть реалистичны.

"План должен помочь понять, как мы можем внутренне усилиться в ближайшие месяцы: на что обратить внимание, что нам даст больше единства, что будет способствовать развитию внутреннего производства оружия, какие вопросы в обороне нуждаются в срочном решении. Все будет очень конкретным", — добавил Литвин.

Он также рассказал, что важно, чтобы деятельность Украины была понятна как народу, так и партнерам. Это будет вторым приоритетом этого плана.

По словам советника главы государства, план внутренних действий будет представлен общественностью в течение ноября.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый президент США может либо усилить поддержку Украины, либо ее ослабить, поэтому о компромиссах и территориях речь не идет. Однако могут быть определенные дипломатические пути, зависящие от политики США.

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