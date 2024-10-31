Оккупанты наносят удары по Харькову: что известно

Жителей города призывают находиться в укрытиях.
Оккупанты наносят удары по Харькову.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Харьков и район: будьте в укрытиях!", – отметил он.
В Воздушных силах предупредили о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области и в сторону Харькова.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине. УАБ в направлении Харькова... Харьков – находитесь в укрытиях", – говорится в сообщении.
Синегубов уточнил, что один из УАБов попал в Дергачах. По предварительным данным, возник пожар. Профильные службы выехали на осмотр.
"В Дергачах есть попадание УАБа в гражданское предприятие. Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстренки оказали помощь на месте", – добавил он.
Еще одно попадание УАБа фиксируют в окрестностях Харькова. Детали выясняются.
"На эту минуту по Харькову – без пострадавших", – уточнил начальник Харьковской ОВА.
Напомним, вечером, 31 октября, во время воздушной тревоги, в Полтавской области раздались взрывы.
Затем взрывы раздавались в Киеве, сообщалось о работе ПВО.
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