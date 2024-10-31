Окупанти завдають ударів по Харкову: що відомо

Мешканців міста закликають перебувати в укриттях.
Окупанти завдають удари по Харкову.
Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Харків та район: будьте в укриттях!", – зазначив він.
У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та у бік Харкова.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. КАБ в напрямку Харкова... Харків - перебувайте в укриттях", – йдеться у повідомленні.
Синєгубов уточнив, що один із КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа. Профільні служби виїхали на огляд.
"У Дергачах є влучання КАБа у цивільне підриємство. Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Медики Обласного центру екстренки надали допомогу на місці", – додав він.
Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях Харкова. Деталі зʼясовуються.
"На цю хвилину по Харкову – без постраждалих", – уточнив начальник Харківської ОВА.
Нагадаємо, увечері, 31 жовтня, під час повітряної тривоги, на Полтавщині пролунали вибухи.
Потім вибухи лунали у Києві, повідомлялося про роботу ППО.
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