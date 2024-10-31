Окупанти завдають ударів по Харкову: що відомо

Окупанти завдають удари по Харкову.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Харків та район: будьте в укриттях!", – зазначив він.

У Повітряних силах попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині та у бік Харкова.

"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. КАБ в напрямку Харкова... Харків - перебувайте в укриттях", – йдеться у повідомленні.

Синєгубов уточнив, що один із КАБів влучив у Дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа. Профільні служби виїхали на огляд.

"У Дергачах є влучання КАБа у цивільне підриємство. Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Медики Обласного центру екстренки надали допомогу на місці", – додав він.

Ще одне влучання КАБа фіксують на околицях Харкова. Деталі зʼясовуються.

"На цю хвилину по Харкову – без постраждалих", – уточнив начальник Харківської ОВА.

Нагадаємо, увечері, 31 жовтня, під час повітряної тривоги, на Полтавщині пролунали вибухи.

Потім вибухи лунали у Києві, повідомлялося про роботу ППО.

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