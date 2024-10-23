Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией

Соглашение об энергетической безопасности между Украиной и Россией может привести к завершению горячей фазы войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов рассматривать варианты завершения войны. В офисе президента назвали условия. Более того, Зеленский уточнил, какие действия России станут шагом к мирным переговорам. Все детали громких заявлений читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Условия завершения войны

Украина готова к обсуждению всех возможных вариантов урегулирования войны при соблюдении международного права и уважения ее территориальной целостности. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, также он написал об этом в колонке для одного из финских изданий.

По словам чиновника, хотя "формула мира", предложенная президентом Владимиром Зеленским, устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства "должны активно участвовать в разработке основы мира". Он убежден, что реализация этих принципов "может и должна" корректироваться и дополняться. Как подчеркнул Ермак, "демократии должны лидировать".

"Мы готовы обсуждать любые варианты корректировки нашего предложения при условии соответствия международному праву и соблюдения территориальной целостности Украины, неприкосновенности ее границ и полного суверенитета страны. Украина как жертва агрессии не может принять никаких изменений, угрожающих ее существованию, права на самоопределение человеческого достоинства украинского народа", – подчеркнул глава ОПУ.

Глава Офиса президента также отметил, что благодаря прогрессу, достигнутому после первого Саммита мира в июне, Украина готова говорить о "мирных рамках" на втором саммите. Ермак подчеркивает, что для войны демократические страны должны признать силу международных прав. Это, по его мнению, необходимо миру не только в Украине, но и во всем мире. Он отметил, что Финляндия как одна из демократических стран может сыграть решающую роль в урегулировании конфликта.

Международные усилия и решительность союзников

По словам Ермака, несмотря на все тяготы войны, Украина продолжает борьбу, а ее союзники из Европы, Америки и других регионов сохраняют решительность в поддержке. Он отметил, что прилагает усилия по обеспечению соблюдения международных соглашений во время конфликта, и активность в экономических процессах продолжается, несмотря на непрерывные военные операции.

"Европа, как и весь мир, стремится к справедливости и крепкому миру", – заявил глава администрации президента Украины.

Ермак напомнил о готовности Украины обсуждать разные варианты мирного урегулирования, но с соблюдением норм международного права и сохранением нерушимости международно признанных границ страны. В Офисе президента также рассматривается возможность проведения второго саммита для обсуждения мировых норм, которые должны обеспечить постоянный мир для всех стран.

Также в своей колонке для финского издания Андрей Ермак отметил, что Россия должна понести ответственность, в частности за экоцид, "чтобы не допустить повторения подобных преступлений в будущем".

"Но сначала мы должны победить и создать условия для мира. С этой целью президент Зеленский представил план победы Украины, и мы глубоко благодарны Финляндии и другим союзникам, которые поддерживают эти усилия", – отметил он.

Завершение горячей фазы войны

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение Россией ударов по украинским энергетическим объектам и грузовым кораблям может открыть путь к переговорам о прекращении войны.

"Когда речь идет об энергетике и свободе судоходства, получение результата по этим пунктам было бы сигналом о том, что Россия может быть готова прекратить войну", – заявил Зеленский.

Он добавил, что если бы Москва и Киев договорились прекратить удары по своим энергетическим инфраструктурам, это было бы значительным шагом в деэскалации конфликта. Зеленский говорил об этом в свете атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Мы увидели во время первого саммита мира, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не атакуем их энергетическую инфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Я думаю, что да", – считает президент.

Мирные рамки и план победы Зеленского

Более того, руководитель Офиса Президента отметил, что Украина уже готова согласовать мирные рамки во время второго саммита мира. По его словам, руководство Украины хочет построить мир не только для Украины, но и для всего международного сообщества. Поэтому Ермак также призвал союзников Украины не останавливаться на достигнутом.

"Хотя формула мира устанавливает основные принципы мира в Украине, все государства должны активно участвовать в разработке принципов мира. Реализация этих принципов может и должна руководствоваться, корректироваться и дополняться консенсусом", — отметил Ермак.

Напомним, что первым пунктом плана Украины остается приглашение страны в НАТО. Также следует развернуть в стране средства неядерного сдерживания и перенести войну на территории России, чтобы ослабить ее режим. Этот подход был озвучен президентом Владимиром Зеленским на внеочередном заседании Верховной Рады Украины.

План состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. По словам Зеленского, если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего – 2025-го – года. По словам Зеленского, первые четыре пункта плана следует реализовать во время войны, а пятый – послевоенный.

Третий пункт предусматривает размещение на территории Украины комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России.

Также Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместном инвестировании и использовании соответствующего экономического потенциала. Этот пункт также содержит тайное приложение, которое передается только определенным партнерам.

Пункт пятый рассчитан на послевоенное время. По словам президента, после этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны Североатлантического союза и обеспечения безопасности в Европе.

Напомним, Путин сделал заявление о "мирном завершении" войны в Украине во время бизнес-форума БРИКС в Москве. По его словам, якобы Москве нужны условия крепкого мира. И этим могут стать так называемые стамбульские соглашения.

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