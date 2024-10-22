Барселона – Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 23 октября, каталонская "Барселона" примет мюнхенскую "Баварию" в матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на "Эстадио Олимпико" в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В обновленном формате Лиги чемпионов каждая из 36 команд в основном раунде проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Перед третьим туром каталонцы занимают 16-е место в общей турнирной таблице основного раунда ЛЧ, имея в своем активе три очка. Мюнхенцы с тремя баллами находятся на 15-й позиции.

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Барселона" – "Бавария".