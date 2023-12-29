РФ развернула на фронте батальон из украинских военнопленных — ISW

Оккупационная армия РФ развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленных. Это прямое нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как написали росСМИ, возле поселка Урожайное на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных и подчиненный формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР).

"Днем ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на учебу, а в начале ноября доставил их на мероприятие Донецкой области", — говорится в сообщении.

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Эксперты ISW отмечают, что использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

"Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захватившей их власти, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий", – добавили в Институте изучения войны.

Ранее мы сообщали, что в российском плену до сих пор находятся более 50 украинских солдат срочной службы 19-20 лет.

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