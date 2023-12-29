РФ розгорнула на фронті батальйон з українських військовополонених - ISW

Окупаційна армія РФ розгорнула на передовій батальйон, який сформований з українських полонених. Це є прямим порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як написали росЗМІ, біля селища Урожайне на заході Донецької області в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню "Каскад" "МВС" "Донецької народної республіки" (ДНР).

"Днем раніше російські ЗМІ повідомляли, що батальйон завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у РФ та відправив їх на навчання, а на початку листопада доправив їх на захід Донецької області", - мовиться у повідомленні.

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Експерти ISW наголошують, що використання українських військовополонених у батальйоні "Богдан Хмельницький" є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

"Документ забороняє використання полонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, а також стверджує, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню у зоні бойових дій", - додали в Інституті вивчення війни.

Раніше ми повідомляли, що в російському полоні досі перебувають понад 50 українських солдатів строкової служби віком 19-20 років.

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